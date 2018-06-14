《國金與投資－曾廣標》當美國擬加速加息時

《國金與投資》美國聯儲局果如市場所料，在香港時間周四（１４日）凌晨宣布加息四分一

厘，聯邦基金利率由１﹒５至１﹒７５厘增加至１﹒７５至２厘；同時，儲局提高了今年年底利

率的預測中位數至２﹒４厘，即是儲局預期今年將會再加息兩次，即全年共加息四次。儲局的息

口政策變得稍為激進，令到本來稍弱的美元即時反彈，美股則稍為回落，但即時的跌幅並不大，

反映出市場仍在消化儲局的新動作。



＊加息或提速，利好美元＊



連同今次，過去兩年半，儲局已合共加息七次，每次都是加四分一厘，加幅為１﹒７５厘。

對於６月份作為今年第二次加息的時間，市場早有一致的看法。因此，實際上已在金融市場反映

；不過，由預期今年加息三次增加至四次，卻不是市場的共識。因此，即時對美元有所支持。



美國在西方經濟體系裏早已帶頭加息，而歐元區還在等待宣布何時停止買債，日本則仍繼續

量化寬鬆以刺激經濟。因此，當美國加息步伐或會加速時，美元的轉強可望持續。



＊通脹仍佳經濟佳，略增加息屬正常＊



美國近期的經濟數據顯示，就業市場持續改善，經濟穩步增長，物價升幅回升，加上股市上

升所帶來的財富效應，使聯儲局要更加關注通脹升溫。因此，至少要出口術提醒市場，儲局可能

加快加息的步伐，以實現２０２０年達到利率正常化，到２０１９年底，聯邦基金利率的中位數

預期是３﹒１厘，即是說加息周期目前只是走了約一半的路。



不過，儲局對通脹亦並非特別擔心，最新的預期是今年核心通脹會達到２﹒０％，而明年及

後年再加息之後，可維持在２﹒１％。儲局也預期失業率會進一步下跌，但並不預期工資會有大

幅增長。



＊鮑威爾：加息太快或太慢均不好＊



在議息後的記者招待會上，聯儲局主席鮑威爾力圖安撫市場，認為在經濟增長及失業率下跌

之際，通脹基本上仍會維持於較低水平，而儲局日後會繼續定期檢討相關的預測。他強調加息太

快或太慢都可能對經濟帶來不良的後果。



總的來說，儲局（公開市場委員會）及鮑威爾都認為息口是按經濟的持續改善而邁向正常化

，我認為，對美股不應是壞消息，更多資金甚至可能隨著加息和美元轉強而回流美國，使新興國

家的匯價短期受壓。



至於，近期特朗普向貿易夥伴發起貿易戰所帶來的經濟影響，則似乎不是聯儲局可以左右的

事情；然而，若貿易戰持續升級，世界經濟復甦也會受影響，到時儲局的加息步伐亦將會放緩。



＊香港跟加息的壓力續增強＊



對香港來說，美國進一步加息及下半年可能再加息兩次，對於香港利率亦構成壓力，港元與

美元掛勾，美息已持續上升１﹒７５厘，但港元因為水浸而從來未跟加。因此，預期短期內亦將

有進一步的沽港元買美元的套息交易，使金管局要入市捍衛港元匯價的弱方保證。而香港若一旦

開始跟著加息，則可能會持續跟下去，甚至有可能由於資金流向而要追加；因此，對於息口敏感

的投資項目，是利淡的消息。



＊股票宜揀淨現金高息股＊



港股近期在高位回吐，其實也間接反映了對資金流向的憂慮，而現今揀股，更要避免高負債

的公司，宜更集中於投資擁有淨現金及願意派發較高股息的股票，以守為攻。



＊供樓對於持續加息需有預算＊



樓市方面，由於在增加土地供應方面仍是議而不決，令到已完全脫離市民購買力的樓價趁利

率超低繼續上升。不過，當加息一旦開始，而社會對如何大量增加供應達至共識及政府開始有動

作時，樓價的升勢在下半年亦將放緩以至開始調整。因此，現時置業，宜計算萬一加息２厘後的

供樓負擔能否應付，而不是只看眼前的供款，至於靠二按才可上車者，風險將隨著加息而變得愈

來愈大。《資深評論員 曾廣標》

