《行內行外－梁崇讓》新時代的隱憂

《行內行外》踏入２０１８年初期，全球只關注美國加息對全球經濟的影響，但３月，美國

總統特朗普突然宣布，向進口鋼和鋁產品徵收關稅，其後聲言採取保護主義，更向歐盟、加拿大

、墨西哥和中國進行貿易戰。雖然現時各國正為這場貿易戰進行談判，但有關談判的消息一直反

覆多變，時好時壞。因此，令全球的匯率和股市走勢也走勢不定。

除了經濟貿易糾紛外，美國對伊朗又進行制裁，意大利政局也曾出現動盪，英國「脫歐」進

程仍在談判階段，雖然前天（１２日）的「特金會」出現突破，創造歷史。對美朝的緊張政局有

所紓緩，只是有外界人士認為協議內容屬空談，並無詳細執行計劃，而特、金兩者都是善變之人

；因此，全球局勢和金融市場日後如何發展，仍是未知之數。



＊各國局勢多變，下半年機中有危＊



現已踏入６月，差不多已過了半年，對投資者來說，今年並不算是一個好年頭，形勢和局勢

都是難以猜測，眼看下半年香港雖有「同股不同權」和生物科技股來港上市，但估計市場的投資

氣氛，未必是一面倒的樂觀，始終這類股份也可能是陷阱處處，投資者難於防避，加上美國持續

加息已成定局，只怕下半年的金融市場都是機中有危。

美國發動的全球貿易戰，令美國政壇內部也出現了不同意見的紛爭，美國國會民主和共和兩

黨多名參議員，竟然聯合提出一項議案，要求美國總統需要獲得國會批准，才能以國家安全為由

，對進口產品徵收關稅。這證明，美國國內也有人擔心，保護主義會損害美國與盟友的關係，同

樣會遭受到被徵收關稅國的反制裁行動，這將會對美國本土經濟帶來不利的影響；美國政壇的紛

爭會否令貿易戰出現變化仍待觀察。

不過，有分析家認為美國發動貿易戰的真正目的，是由於中國科經濟和技發展過速，已威脅

美國一哥的地位。美國為了防止中國取得美國高端科技技術，只好利用貿赤作借口以打擊中國的

氣焰。因此貿易戰的主戰場，面表上是在中美的貿易逆差，但其實意在壓制中國科技領域上的發

展。早前歐盟國家已實施數碼稅（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔａｘ），有分析員指這等稅項，矛頭是直

指美國的新經濟股蘋果、亞馬遜和面書，可見歐盟國家也擔心美國科技壟斷全球。



＊角力主戰場，恐累科技股＊



而同樣，美國出手打擊中國的中興通訊（００７６３）（深：００００６３），雖然傳出以

罰款和解收場，將解除技術出口禁令，但美國參議院部分議員卻不滿此做法。同日對《國防授權

法》提出修正案，要求商務部恢復對中興的懲罰措施，現又傳出有所動作會針對小米、騰訊（０

０７００）和華為，其中將禁止華府機構向中興或華為購買、租賃設備及服務；同時，禁止華府

補貼或借貸予兩間企業。此外，美方更點名要求面書、谷歌、推特等交代其與中國大陸業者的關

係，這全都是與科技通訊有關，意味科技技術才是中美角力真正的主要戰場，科技股會否因此而

受壓，留待大家分析。

現時的貿易戰是一場沒有硝煙的戰爭，但其影響並不低於真槍實彈的戰爭，而背後仍不離政

治和經濟因素，貿易戰爭是各國的政治和經濟手段，只要貿易戰升溫和市場保護主義加劇，一定

會加快歐洲某些國家重現債務違約危機，經濟的不穩自然引發政治動盪，意大利的選舉已被捲進

這浪潮。至於新興市場，除了受貿易戰波及外，美息上升、美匯轉強，多國貨幣，如土耳其里拉

、阿根廷披索、印度盧比、印尼盾，墨西哥披索、南非蘭特，以至最近巴西雷亞爾都接連大幅貶

值，資金紛紛流出新興市場。

回想１９９７年亞洲金融風暴，也是始於貨幣貶值和資金外流所引發；因此，新一輪的貨幣

貶值和貿易戰，會否引發另一次全球的經濟危機，仍要拭目以待。至於各國正為保護主義和貿易

戰磨拳擦掌，如全球經濟出現危機，到時各國未必能再同心一致，抵抗風暴的到來，相信股票市

場，最終也不能獨善其身，投資者不可不防。



後記：中國正推行「一帶一路」國策，以加強與周邊國家的經濟聯繫，以達到一個以中國為

中心的亞歐經濟體，而美國總統則和中國打對台，高舉貿易保護主義，令歐美貿易矛盾日深，而

中美貿易戰風雲再起，引起多國爆發新一輪政治和經濟危機。新任馬來西亞首相馬哈蒂爾，一上

台就將連接吉隆坡與新加坡的馬新高鐵斬纜，並考慮取消「一帶一路」中已與北京政府簽訂的鐵

路合作項目。

另一方面，美國加強與印度的軍事關係，其目的是抗衡中國在區內軍事影響力，也希望削弱

中國「一帶一路」政策和周邊國家的關係。第二次世界大戰後，各國的主戰場本在中東石油資源

方面，發展至今，經濟貿易和智能科技已成為各國未來的主戰場，保護主義引出貿易戰，而智能

科技，對就業市場同樣起了新的變化，無論在行業結構、失業領域、就業領域以及人力資源方面

都出現新的變化、機遇、衝擊或危機，以上種種都成為新時代的隱憂。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

