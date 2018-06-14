騰訊跌近１％，港股跌幅擴至１３６點報３０５８９穿５０天線

《經濟通通訊社１４日專訊》儲局料今年加息四次，港股今早低開４１點，其後受累騰訊（

００７００）跌近１％拖累，大市跌幅擴至１３６點，最充報３０５８９，穿５０天線

（約３０６３１點），主板成交３１１﹒１９億元。

騰訊雖獲法巴首予買入，目標價４８５元，惟現隨市跌０﹒７７％，報４１２元；成交約

６２０萬股，涉資２５﹒６７億元。中資金融股亦受壓，建行（００９３９）、工行（０１３９

８）齊跌近１％。

上證綜合指數報３０４８﹒７５，跌１﹒０４點或跌０﹒０３％，成交６１１﹒２５億元人

民幣。國指則僅軟２２點報１２０１３。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

瑞聲科技（０２０１８） １１９﹒３０元 跌１﹒８９％

建設銀行（００９３９） ７﹒８９元 跌０﹒８８％

騰訊控股（００７００） ４１２﹒００元 跌０﹒７７％

友邦保險（０１２９９） ７０﹒６５元 跌０﹒７０％

工商銀行（０１３９８） ６﹒４０元 跌０﹒６２％

中國移動（００９４１） ７０﹒６０元 跌０﹒３５％

港交所 （００３８８） ２５７﹒００元 跌０﹒２３％

中國平安（０２３１８） ７９﹒５０元 升１﹒２１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｍｌ）

