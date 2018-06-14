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14/06/2018 13:54

中石油挫近３％，港股現跌近３００點報３０４２９

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中石油（００８５７）挫近３％，港股走低２９５點或跌
０﹒９６％報３０４２９，主板成交５７３﹒２６億元。港股半日收跌１９１點。
　　騰訊（００７００）現價跌０﹒９２％，報４１１﹒４元；成交約１００２萬股，涉資
４１﹒４１億元。
　　即月期指新報３０３６９，跌３７４點，低水６０點。即月國指期貨報１１８９１，跌
１３７點，低水４１點。
　　上證綜合指數報３０３６﹒０３，跌１３﹒７６點或跌０﹒４５％，成交１０４５﹒０１億
元人民幣。國指報１１９３２，下挫跌１０３點。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　　　６﹒９８元　　　跌２﹒９２％
　　中石油　（００８５７）　　　　　６﹒１０元　　　跌２﹒７１％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　１１９﹒００元　　　跌２﹒１４％
　　碧桂園　（０２００７）　　　　１６﹒１２元　　　跌１﹒８３％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　７０﹒１５元　　　跌１﹒４１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　６﹒３５元　　　跌１﹒４０％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　７﹒８６元　　　跌１﹒２６％
　　騰訊控股（００７００）　　　４１１﹒４０元　　　跌０﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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