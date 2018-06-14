中石油挫近３％，港股現跌近３００點報３０４２９

《經濟通通訊社１４日專訊》中石油（００８５７）挫近３％，港股走低２９５點或跌

０﹒９６％報３０４２９，主板成交５７３﹒２６億元。港股半日收跌１９１點。

騰訊（００７００）現價跌０﹒９２％，報４１１﹒４元；成交約１００２萬股，涉資

４１﹒４１億元。

即月期指新報３０３６９，跌３７４點，低水６０點。即月國指期貨報１１８９１，跌

１３７點，低水４１點。

上證綜合指數報３０３６﹒０３，跌１３﹒７６點或跌０﹒４５％，成交１０４５﹒０１億

元人民幣。國指報１１９３２，下挫跌１０３點。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ６﹒９８元 跌２﹒９２％

中石油 （００８５７） ６﹒１０元 跌２﹒７１％

瑞聲科技（０２０１８） １１９﹒００元 跌２﹒１４％

碧桂園 （０２００７） １６﹒１２元 跌１﹒８３％

友邦保險（０１２９９） ７０﹒１５元 跌１﹒４１％

工商銀行（０１３９８） ６﹒３５元 跌１﹒４０％

建設銀行（００９３９） ７﹒８６元 跌１﹒２６％

騰訊控股（００７００） ４１１﹒４０元 跌０﹒９２％

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