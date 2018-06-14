《經濟通通訊社１４日專訊》永勤集團（０８２７５）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止錄得毛利下降及錄得淨虧損約１２００萬元至２０００萬元，相較之下，去年同期毛利
約為２０２０萬元及淨利潤為約５３０萬元。
集團認為，虧損主要由於其澳門的大型項目產生的額外直接成本高於預期；上環及觀塘的兩
個工程進度延誤而產生非預期的成本上升；以及公司於２０１７年１０月上市後相關的專業費用
、員工成本及其他經營開支增加所導致。
集團預期全年業績預計將於今年６底前刊發。（ｋｚ）
14/06/2018 09:24
【企業盈警】永勤料年度盈轉虧，工程成本增及上市開支
《經濟通通訊社１４日專訊》永勤集團（０８２７５）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止錄得毛利下降及錄得淨虧損約１２００萬元至２０００萬元，相較之下，去年同期毛利
約為２０２０萬元及淨利潤為約５３０萬元。
集團認為，虧損主要由於其澳門的大型項目產生的額外直接成本高於預期；上環及觀塘的兩
個工程進度延誤而產生非預期的成本上升；以及公司於２０１７年１０月上市後相關的專業費用
、員工成本及其他經營開支增加所導致。
集團預期全年業績預計將於今年６底前刊發。（ｋｚ）
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