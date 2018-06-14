《盤後部署》觀望歐洲及日本央行會議，港股偏軟料以三萬點作支持

《經濟通通訊社１４日專訊》市場本星期關注多項經濟事項，而美國聯儲局一如市場預期加

息四分一厘，且預期今年再加息兩次，市場擔心加息步伐加快有損經濟，美股和港股均見受壓。

道指跌１１９點，而港股今早則窄幅低開４１點，其後雖然一度倒升５２點高見３０７７７點，

但午後由於市場氣氛轉弱，港股一度插３７５點，最終收跌２８４點或０﹒９３％報３０４４０

點，主板成交９６０﹒９７億元，按日增１３﹒８％。今日港股最低見３０３４９點，將本月升

幅全數蒸發。

國指跌８４點或０﹒７１％，報１１９５０點。滬指跌５點或０﹒１９％，報３０４４點。



＊加息符預期，憂美國經濟過快＊



聯儲局宣布加息四分一厘乃符合市場預期，此外，其同時計劃今年一共加息４次，多於３月

會議時確定的加息３次，反映美國經濟表現十分良好，但這同時引起市場對經濟增長過快的憂慮

。聯儲局在會後發表的政策聲明中，放棄４年前增加的「預計在一段長時間內將基準利率維持在

中性水平以下」的措辭，進一步反映出聯儲局的利率立場在過去一年中已經有變化。

預期息口上揚下，美元會繼續走強，人民幣匯價相對下跌，削弱了中資估值的提升空間，因

此中港市場投資氣氛會受到壓制。



＊留意美匯走勢，港股成交不足＊



此外，歐洲央行議息，其將今日稍後時間公布議息結果，市場關注行長德拉吉講話，而歐洲

股市早段下滑。截至本港時間下午４時２５分，英國富時１００指數報７６６２點，跌

０﹒５４％；德國ＤＡＸ指數報１２８４７點，跌０﹒３４％；法國ＣＡＣ ４０指數報

５４２７點，跌０﹒４７％。投資者關注，歐洲央行會否開始縮減巨額購債計劃，因此其不確定

性可能會暫時壓制使美元兌歐元的上漲。另外，日本央行將於明天（１５日）公布議息結果，市

場亦關注美元走勢最終會如何變化，在在影響新興市場資金流向。

此外，市傳美國總統特朗普將決定是否啟動對價值數百億美元的中國商品加收關稅。預計多

種不確定因素存在之下，投資者觀望態度濃厚，加上近日港股成交不足，預計港股會偏軟，主要

以３００００點作支持。（ｆｆ）

