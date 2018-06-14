【美國加息】聯儲局上調美國今年經濟增長預測至２﹒７％

《經濟通通訊社１４日專訊》聯儲局預期今年美國經濟增長為２﹒８％，略高於之前預期的

２﹒７％，明年增幅料將放緩為２﹒４％。而通脹今年料觸及２﹒１％，並會保持在該水平直到

２０２０年，核心通脹率則升至２％，此前這兩項通脹指標預期分別為２％及１﹒９％。

儲局又將今年失業率預測由原先的３﹒８％降至３﹒６％，目前失業率處在１８年低位的３

﹒８％。

聯儲局在議息聲明中表示，美國就業市場繼續增強，經濟活動一直在以穩健步伐增長。

（ｍｎ）

