【美國加息】鮑威爾：未在經濟數據中看到貿易政策所造成的影響

《經濟通通訊社１４日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾在議息後記者會上，不肯評論近月的緊

張貿易局勢，僅稱未在經濟數據中看到貿易政策所帶來的影響，認為貿易更像是一種風險因素。

聯儲局政策聲明未提及曾討論美國政府貿易政策導致的緊張局勢，包括兩周前決定對從歐盟

、加拿大及墨西哥進口的鋼鋁徵收關稅。不過個別聯儲局官員已表示擔憂，廣泛的貿易報復行動

將對美國經濟構成風險，但認為在這些風險成為事實前，不會調整對政策或經濟的預期。

（ｍｎ）

