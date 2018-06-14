《經濟通通訊社１４日專訊》南韓總統文在寅在首爾會晤美國國務卿蓬佩奧，文在寅表示，
在本周的美朝新加坡峰會之後，全球避開戰爭及核武的威脅。
蓬佩奧強調，北韓當局承諾放棄核武，但表示這將是一個進程，並且不容易達到；強調只有
在北韓實現徹底無核化後，方可解除聯合國的對朝的嚴厲制裁。
在美朝協議中，北韓僅承諾朝鮮半島完全無核化，與過去的措詞相同，但沒有包括美國長久
以來堅持朝鮮無核化必須為完全、可驗證、不可逆轉。蓬佩奧表示，在兩國聲明中是完全包括可
驗證及不可逆轉的含意。（ｍｎ）
14/06/2018 13:15
【兩狂峰會】文在寅接見美國務卿，稱全球已避過核武威脅
《經濟通通訊社１４日專訊》南韓總統文在寅在首爾會晤美國國務卿蓬佩奧，文在寅表示，
在本周的美朝新加坡峰會之後，全球避開戰爭及核武的威脅。
蓬佩奧強調，北韓當局承諾放棄核武，但表示這將是一個進程，並且不容易達到；強調只有
在北韓實現徹底無核化後，方可解除聯合國的對朝的嚴厲制裁。
在美朝協議中，北韓僅承諾朝鮮半島完全無核化，與過去的措詞相同，但沒有包括美國長久
以來堅持朝鮮無核化必須為完全、可驗證、不可逆轉。蓬佩奧表示，在兩國聲明中是完全包括可
驗證及不可逆轉的含意。（ｍｎ）
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