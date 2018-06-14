【兩狂峰會】美日韓承諾合作確保北韓無核化

《經濟通通訊社１４日專訊》美國、南韓及日本外交官員承諾，將合作確保北韓放棄核武計

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此前美國總統特朗普與北韓領導人金正恩簽定協議，同意致力於實現朝鮮半島去核化。今日

美國國務卿蓬佩奧、南韓外交部長官康京和以及日本外務大臣河野太郎在首爾會面。

蓬佩奧堅稱，北韓承諾放棄核武，但表示這需要一個過程，不會很容易。（ｍｎ）

