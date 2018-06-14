【兩狂峰會】南北韓舉行十多年來首次軍事會談

《經濟通通訊社１４日專訊》兩韓舉行１０多年來的首次軍事會談，雙方兩星上將在美國總

統特朗普提出暫停美韓軍演計劃僅兩日之後即舉行會晤。

會談在板門店舉行，對上一次兩韓舉行軍事會談是在２００７年，預期今次雙方還將討論預

定開通的兩國軍方熱線事宜。（ｍｎ）

