《台股攻略－馮偉明》受美加息影響，台股跌１５９點

《台股攻略》台股今日開低走低，跌１５９﹒２３點，收１１０１３﹒９８點，成交金額為

新台幣１６４１﹒５０億元。

美國加息四份一厘，歐洲央行亦將討論貨幣寬鬆政策的退場問題，日、韓、港股今日跌幅較

重。台股開低走低，半導體及光電等股領跌，台積電、鴻海及大立光等跌２﹒３３％至

２﹒６２％。被動元件指標股國巨在午盤之後明顯回吐，終場跌４﹒４２％，ＭＯＳＦＥＴ族群

則逆勢強漲，尼克森及大中雙雙漲停，惟相關個股漲多沽壓陸續湧現，聯電昨日衝出３５萬餘張

收高後，今日量縮收低約２％。華通今股東會通過配息新台幣１﹒２元，今日終場以新台幣

３８﹒９元漲停作收。中鋼構獲台積電新廠訂單，股價一開盤即跳空漲停鎖，世紀鋼則以漲幅

３﹒１４％收市。

美國聯儲局除宣布加息四份一厘之外，不排除下半年再加息兩次，加上失業率下調以及通膨

情況不變，有可能造成市場預期心理，令資金加速移往美國、新興市場股匯市走軟，台股亦多少

受到影響。台股基本面仍佳，預期中長線多格局不變。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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