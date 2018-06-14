  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/06/2018 17:17

《台股攻略－馮偉明》受美加息影響，台股跌１５９點

　　《台股攻略》台股今日開低走低，跌１５９﹒２３點，收１１０１３﹒９８點，成交金額為
新台幣１６４１﹒５０億元。
　　美國加息四份一厘，歐洲央行亦將討論貨幣寬鬆政策的退場問題，日、韓、港股今日跌幅較
重。台股開低走低，半導體及光電等股領跌，台積電、鴻海及大立光等跌２﹒３３％至
２﹒６２％。被動元件指標股國巨在午盤之後明顯回吐，終場跌４﹒４２％，ＭＯＳＦＥＴ族群
則逆勢強漲，尼克森及大中雙雙漲停，惟相關個股漲多沽壓陸續湧現，聯電昨日衝出３５萬餘張
收高後，今日量縮收低約２％。華通今股東會通過配息新台幣１﹒２元，今日終場以新台幣
３８﹒９元漲停作收。中鋼構獲台積電新廠訂單，股價一開盤即跳空漲停鎖，世紀鋼則以漲幅
３﹒１４％收市。
　　美國聯儲局除宣布加息四份一厘之外，不排除下半年再加息兩次，加上失業率下調以及通膨
情況不變，有可能造成市場預期心理，令資金加速移往美國、新興市場股匯市走軟，台股亦多少
受到影響。台股基本面仍佳，預期中長線多格局不變。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS14/06/2018
【FOCUS】聯儲轉鷹更添人行神秘 侵侵放風「趁你病攞你命」
生財有道14/06/2018
【美國加息】美國今年內有機會加息多兩次 料本港P下半年跟加
生財有道14/06/2018
跟住名人去旅行　星級旅遊締商機
國際動態14/06/2018
美韓停軍演 特:北韓不再構成核威脅
FOCUS13/06/2018
【FOCUS】美國會欲再置中興死地 基金執輸引發創投反思
生財有道13/06/2018
【息魔來襲】香港逐步進入加息周期 港人供樓頂得住?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN