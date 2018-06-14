【小米上市】傳小米剝離金融業務或部署分拆獨立發展

《經濟通通訊社１４日專訊》內地媒體報道，小米的金融相關業務均已重組至小米金融。報

道指小米金融未來將會獨立融資發展，甚至ＩＰＯ分拆小米金融上市。

小米已申請中港兩地上市，計劃集資１００億美元（約７８０億港元）。外電早前引述知情

人士透露，小米在中港兩地上市集資額將各佔一半。（ｆｆ）

