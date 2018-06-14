《中資異動》安踏瀉逾７％，沽空報告指多隻體品股出現造假問題

《經濟通通訊社１４日專訊》體育用品股尾市遇沽壓，安踏體育（０２０２０）現價急挫

７﹒３５％，報４５﹒４元，失守１０天線（４７﹒２４元）及２０天線（４６﹒０５元）；成

交約７５８萬股，涉資３﹒５４億元。

沽空機構ＧＭＴ發表於６月１２日發表報告指，內地共１６間體育用品公司中，有９間公司

自２００５年出現造假問題，涉及造假的公司均來自福建。報告指，過去的造假資料顯示，內地

體品公司的盈利能力，甚至高於Ｎｉｋｅ等國際運動用品龍頭，特別強調，安踏、３６１度

（０１３６１）及特步（０１３６８）亦牽涉其中，建議沽出或避開。更直斥，安踏去年的經營

利潤顯示為有史以來第三高，令人難以置信。

報告提及，安踏、特步及３６１度的管理層均未能就報告作出回應。

表列體育用品相關股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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裕元集團（００５５１） ２３﹒００元 上升０﹒２２％

３６１度（０１３６１） ２﹒５５元 下跌２﹒６７％

特步國際（０１３６８） ５﹒６７元 下跌３﹒４１％

李寧 （０２３３１） ９﹒１０元 下跌６﹒６７％

寶勝國際（０３８１３） １﹒４６元 上升２﹒１０％

中國動向（０３８１８） １﹒４９元 下跌４﹒４９％

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