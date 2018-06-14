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即市新聞

14/06/2018 15:44

《中資異動》安踏瀉逾７％，沽空報告指多隻體品股出現造假問題

　　《經濟通通訊社１４日專訊》體育用品股尾市遇沽壓，安踏體育（０２０２０）現價急挫
７﹒３５％，報４５﹒４元，失守１０天線（４７﹒２４元）及２０天線（４６﹒０５元）；成
交約７５８萬股，涉資３﹒５４億元。
　　沽空機構ＧＭＴ發表於６月１２日發表報告指，內地共１６間體育用品公司中，有９間公司
自２００５年出現造假問題，涉及造假的公司均來自福建。報告指，過去的造假資料顯示，內地
體品公司的盈利能力，甚至高於Ｎｉｋｅ等國際運動用品龍頭，特別強調，安踏、３６１度
（０１３６１）及特步（０１３６８）亦牽涉其中，建議沽出或避開。更直斥，安踏去年的經營
利潤顯示為有史以來第三高，令人難以置信。
　　報告提及，安踏、特步及３６１度的管理層均未能就報告作出回應。
　　表列體育用品相關股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　裕元集團（００５５１）　　２３﹒００元　　　上升０﹒２２％
　　３６１度（０１３６１）　　　２﹒５５元　　　下跌２﹒６７％
　　特步國際（０１３６８）　　　５﹒６７元　　　下跌３﹒４１％
　　李寧　　（０２３３１）　　　９﹒１０元　　　下跌６﹒６７％
　　寶勝國際（０３８１３）　　　１﹒４６元　　　上升２﹒１０％
　　中國動向（０３８１８）　　　１﹒４９元　　　下跌４﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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