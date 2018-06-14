【聚焦數據】統計局：５月工業增加值增６﹒８％，略低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，５月份規模以上工業增

加值同比實際增長６﹒８％，略低市場預期的６﹒９％，同比加快０﹒３個百分點，比４月份回

落０﹒２個百分點，環比增長０﹒５８％。１－５月份，規模以上工業增加值同比增長

６﹒９％，與１－４月份持平。

分三大門類看，５月份，採礦業增加值同比增長３％，４月份為下降０﹒２％；製造業增長

６﹒６％，比４月份回落０﹒８個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長１２﹒２％

，加快３﹒４個百分點。

分經濟類型看，５月份，國有控股企業增加值同比增長８﹒１％；集體企業下降２﹒９％，

股份制企業增長６﹒１％，外商及港澳台商投資企業增長８﹒４％。

分行業看，５月份，４１個大類行業中有３６個行業增加值保持同比增長。其中，農副食品

加工業增長３﹒２％，紡織業下降１﹒５％，化學原料和化學製品製造業增長４﹒３％，非金屬

礦物製品業增長２﹒６％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長７﹒４％，有色金屬冶煉和壓延加工

業增長５﹒９％，通用設備製造業增長６﹒６％，專用設備制造業增長９﹒６％，汽車制造業增

長１３﹒２％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長２﹒５％，電氣機械和器材制

造業增長６﹒４％，計算機、通信和其他電子設備制造業增長１３﹒５％，電力、熱力生產和供

應業增長１２﹒４％。

５月份，工業企業產品銷售率為９７﹒８％，比上年同月下降０﹒７個百分點。工業企業實

現出口交貨值１０１４２億元，同比增長６﹒９％。

