《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，１－４月份，全國規模
以上工業企業實現利潤總額２１２７２億元人民幣，同比增長１５％，增速比１－３月加快
３﹒４個百分點；主營業務收入利潤率為６﹒２４％，比上年同期提高０﹒２４個百分點。
１－４月，規模以上服務業營業收入同比增長１３﹒８％，比１－３月加快０﹒２個百分點
；戰略性新興服務業、科技服務業、高技術服務業營業收入同比分別增長１８﹒２％、
１７﹒８％和１６﹒０％，分別快於全部規模以上服務業４﹒４、４﹒０和２﹒２個百分點。
14/06/2018 10:00
【聚焦數據】統計局：１－４月全國規模以上工業利潤增１５％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，１－４月份，全國規模
以上工業企業實現利潤總額２１２７２億元人民幣，同比增長１５％，增速比１－３月加快
３﹒４個百分點；主營業務收入利潤率為６﹒２４％，比上年同期提高０﹒２４個百分點。
１－４月，規模以上服務業營業收入同比增長１３﹒８％，比１－３月加快０﹒２個百分點
；戰略性新興服務業、科技服務業、高技術服務業營業收入同比分別增長１８﹒２％、
１７﹒８％和１６﹒０％，分別快於全部規模以上服務業４﹒４、４﹒０和２﹒２個百分點。
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