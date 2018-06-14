【聚焦數據】統計局：首５月全國固定資產投資增６﹒１％，低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，首５月全國固定資產投

資（不含農戶）２１６０４３億元（人民幣．下同），同比增長６﹒１％，低於市場預期的

７％，增速比１－４月份回落０﹒９個百分點。環比增長０﹒４７％。其中，民間固定資產投資

１３４３９９億元，同比增長８﹒１％。

分產業看，第一產業投資６８４４億元，同比增長１５﹒２％，增速比１－４月份回落

１﹒６個百分點；第二產業投資７９５５０億元，增長２﹒５％，增速與１－４月份持平；第三

產業投資１２９６４９億元，增長７﹒７％，增速回落１﹒６個百分點。

第二產業中，工業投資同比增長２﹒６％，增速比１－４月份回落０﹒１個百分點；其中，

採礦業投資同比下降１﹒８％，降幅比１－４月份收窄０﹒２個百分點；製造業投資增長

５﹒２％，增速提高０﹒４個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降

１０﹒８％，降幅擴大２﹒４個百分點。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長

９﹒４％，增速比１－４月份回落３個百分點。其中，水利管理業投資增長３﹒９％，增速回落

１﹒９個百分點；公共設施管理業投資增長８﹒６％，增速回落２﹒２個百分點；道路運輸業投

資增長１４﹒８％，增速回落３﹒４個百分點；鐵路運輸業投資下降１１﹒４％，降幅擴大

２﹒５個百分點。

分登記註冊類型看，內資企業投資同比增長６﹒６％，增速比１－４月份回落１﹒２個百分

點；港澳台商投資下降５﹒２％，降幅收窄０﹒４個百分點；外商投資下降１﹒１％，降幅收窄

４個百分點。

