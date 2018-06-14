【駐京專電】統計局：外部環境不穩定有所增加，國內發展不平衡

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會表

示，總的來看，５月份國民經濟運行繼續保持穩中有進，穩中向好的發展態勢。生產需求基本平

穩，就業持續向好，物價漲勢溫和，供求結構和企業效益不斷改善。但也要看到，外部環境不穩

定，不確定性有所增加，國內發展不平衡不充分，問題仍將突出，經濟持續向好，基礎仍需進一

步鞏固。將堅持以供給側結構性改革為主線，統籌穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，

著力增強經濟內生動力和競爭力，積極化解風險挑戰，推動經濟高質量發展。

