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即市新聞

14/06/2018 15:23

《美元走勢－羅明立》美元反覆上落格局，留意今晚歐央議息

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒３５　　　１０９﹒９９　　　１１０﹒０２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８１１　　　１﹒１７８９　　　１﹒１８０３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３９８　　　１﹒３３７０　　　１﹒３３９２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８５７　　　０﹒９８４１　　　０﹒９８４７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４８１　　　７﹒８４５６　　　７﹒８４７４

　　《美元走勢》美聯儲宣布加息０﹒２５厘，同時發表最新經濟展望，提升ＧＤＰ增長及通脹
率的預測，並把今年底的利率水準預測中位數提升至２﹒３７５厘，而且上調今年的加息次數至
四次，而預期明年加息的次數為三次。局方預期全年經濟增加可達２﹒８％，不過預計之後增長
會放緩至２﹒４％及２﹒１％，並預期息率將於２０２０年見頂，屆時息率可達至３﹒４％。
　
　　美匯指數由９４水準回落至９３﹒５０，指數初步支持位於９３﹒２０，阻力位於９４水準
。技術走勢上，美匯指數仍然處於反覆上落格局，基本面較有利，低位仍然可部署吸納轉向下跌

　
＊意保證不脫歐紓投資者憂慮＊
　
　　歐洲央行將於今晚（１４日）舉行議息會議，分析師預期行長德拉吉將會宣布結束量化寬鬆
的安排，以及利率回復正常化的時間表。另一方面，意大利財長保證政府不會推動脫離歐元區的
方案，消息降低投資者的憂慮，早前分析師預計意大利有２０％的機會脫歐。
　
　　歐元昨日（１３日）從低位彈升，初步支持位於１﹒１７２５，下一步支持位於
１﹒１６５０；初步阻力位於１﹒１８４０，下一步阻力位於１﹒１９。後市取決於歐洲央行貨
幣政策轉向的態度是否夠強硬，暫時仍然在１﹒１７－１﹒１８５０之間波動為主。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒３０　　　１１１﹒５０　　　１０９﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１６２０　　　１﹒１８４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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