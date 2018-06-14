《美元走勢－羅明立》美元反覆上落格局，留意今晚歐央議息

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１０﹒３５ １０９﹒９９ １１０﹒０２
歐元╱美元 １﹒１８１１ １﹒１７８９ １﹒１８０３
英鎊╱美元 １﹒３３９８ １﹒３３７０ １﹒３３９２
美元╱瑞郎 ０﹒９８５７ ０﹒９８４１ ０﹒９８４７
美元╱港元 ７﹒８４８１ ７﹒８４５６ ７﹒８４７４
《美元走勢》美聯儲宣布加息０﹒２５厘，同時發表最新經濟展望，提升ＧＤＰ增長及通脹
率的預測，並把今年底的利率水準預測中位數提升至２﹒３７５厘，而且上調今年的加息次數至
四次，而預期明年加息的次數為三次。局方預期全年經濟增加可達２﹒８％，不過預計之後增長
會放緩至２﹒４％及２﹒１％，並預期息率將於２０２０年見頂，屆時息率可達至３﹒４％。
美匯指數由９４水準回落至９３﹒５０，指數初步支持位於９３﹒２０，阻力位於９４水準
。技術走勢上，美匯指數仍然處於反覆上落格局，基本面較有利，低位仍然可部署吸納轉向下跌
。
＊意保證不脫歐紓投資者憂慮＊
歐洲央行將於今晚（１４日）舉行議息會議，分析師預期行長德拉吉將會宣布結束量化寬鬆
的安排，以及利率回復正常化的時間表。另一方面，意大利財長保證政府不會推動脫離歐元區的
方案，消息降低投資者的憂慮，早前分析師預計意大利有２０％的機會脫歐。
歐元昨日（１３日）從低位彈升，初步支持位於１﹒１７２５，下一步支持位於
１﹒１６５０；初步阻力位於１﹒１８４０，下一步阻力位於１﹒１９。後市取決於歐洲央行貨
幣政策轉向的態度是否夠強硬，暫時仍然在１﹒１７－１﹒１８５０之間波動為主。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒３０ １１１﹒５０ １０９﹒８０
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７９０ １﹒１６２０ １﹒１８４０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》