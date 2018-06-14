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即市新聞

14/06/2018 08:10

【強積金】撤ＭＰＦ對沖，勞資雙方達共識

　　取消強積金對沖，勞資達共識。昨日（１３日）五大商會突然改口風，由要求政府就取消對
沖提供永久財政承擔，改為長期承擔。
　　有資方代表稱這已是讓步，著政府修改之前提出的方案，補貼中小微企更長時間。
　　政府發言人回應稱，理解僱主關注，強調現時提出的初步構思仍未是最後決定，會盡量吸納
各持份者意見，優化構思，制定一個更易於接受的方案。政府重申，落實取消強積金對沖是本屆
政府其中一項首要處理的事項，有決心在任期內解決。
　　政府早前拋出取消對沖方案，投入１７２億元提供兩層補貼，設１２年的過渡期。勞顧會昨
午首次開會討論方案。五大商會突釋出善意，之前一向要求政府就取消對沖，提供永久經濟承擔
，但昨日一改口風，轉為要求長期承擔。
　　工總主席郭振華表示，資方不反對取消對沖，但要求政府交出新方案，承諾長期承擔。至於
長期是指多少年，則未有定論，需視乎政府提出的方案內容及數據。他續指，２０年後仍有超過
２成中小微企，不足以支付僱員遣散費或長期服務金。
　　他又稱，目前仍未掌握取消對沖，對中小微企的實際影響，如協助強積金帳戶儲蓄至何時，
才能讓企業完全能夠應付遣散費及長服金開支，建議政府在取消對沖１５年後再檢討，例如之後
每５年檢討一次，現階段不應就承擔年期封頂。《香港經濟日報》

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