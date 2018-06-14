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14/06/2018 08:20

【息魔來襲】拆息撲１﹒６厘，全線Ｈ按觸及封頂

　　本港銀行１個月拆息撲１﹒６厘，全線Ｈ（Ｈｉｂｏｒ）按觸及封頂息率，供樓支出增，多
間財務機構搶轉按生意，８００萬元物業可造八成按揭，息率低見２﹒１５厘，看齊傳統銀行，
料為吸納新盤高按買家。
　　美國加息今揭盅，港元１個月拆息昨抽升近１﹒６厘水平，創逾１０年新高，按銀行早年曾
批出最平Ｈ按為Ｈ加０﹒６５厘計，實際供樓息率亦逼貼２﹒２５厘鎖息位，相信現時全城採用
Ｈ按的業主，均須以鎖息利率供樓，供樓負擔日漸加重。
　　中短期拆息向上，讓銀行借貸成本添壓，早前有個別中小型銀行上調按息或封頂息率，而不
受拆息利率影響的財務機構，近日有數間積極搶轉按生意，全期息率低至Ｐ減３﹒１厘（以Ｐ為
５﹒２５厘計，實際息率２﹒１５厘），與傳統銀行按息看齊。
　　據知，樓價小於８３３萬元物業，最多可借足８成按揭；樓價超過１０００萬元，最高可借
樓價６５％，較目前銀行規定的最高５成至６成，高１５至２０％，相信主要為吸納承造了發展
商高成數按揭的買家轉會，惟手續費高達貸款額的５至６％。
　　自２０１５年起，絕大部分新盤均提供高成數按揭，大多數可於首２至３年有低息優惠，隨
著部分新盤的「低息蜜月期」將過，據悉市場上不少高按業主考慮減息轉按，減供樓支出。
《香港經濟日報》

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