【美國加息】恒生料本月拆息維持高位，港銀下半年或加Ｐ

《經濟通通訊社記者陳佩珊１４日報道》美國聯儲局於本月議息會議中一如市場預期加息四

分一厘，並調高今年加息次數預測，料下半年仍會再加息兩次。今日港元拆息未見大變動，一個

月拆息續上，報１﹒６厘，已是連續１３日上升。

恆生銀行（０００１１）首席經濟師薛俊昇對《經濟通通訊社》表示，本月份拆息將會維持

偏高水平，主要受半年結及新股招股活動影響，要到招股活動完結後，港美息差才會再度擴闊。

現時銀行體系資金仍充裕，達１１００億元，短期加息壓力不大。



＊中小銀行面對壓力，視乎競爭狀況加Ｐ＊



他預期，港銀會在下半年調高最優惠利率（Ｐ），但難言會在第三抑或第四季發生，相信要

到銀行體系結餘跌至較低水平時才有機會加息，而數十億或數百億元亦並非客觀標準，應視乎資

金流走的速度及幅度。

近期港元一個月拆息維持在１﹒５厘以上，部分銀行在同業市場中所面對的資金成本壓力較

大，對於中小型銀行會否有機會較大型銀行早一步加Ｐ，薛俊昇認為，小型銀行的營運壓力大，

可能會視乎競爭狀況決定加Ｐ時間，但這仍視乎個別銀行的商業決定。



＊儲局委員一向有分歧，需時觀察外圍市況＊



雖然聯儲局將年底利率水平的預測中位數提升至２﹒３７５厘，今年整體加息次數的預測由

３次上調至４次。但他認為，亞洲及本港市場暫時所受的負面影響不大，因聯儲局委員觀點一向

有分歧，有７個委員預測全年加息次數少於３次，亦有８名委員預測加息有３次以上。

他預測，美國於９月份仍會再加息一次，但１２月會否再加，則視乎下半年當地經濟數據。

現時外圍市場仍然波動，包括歐洲局勢及貿易糾紛，相信仍需時觀察。

