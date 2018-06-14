《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，今年５月，外匯基金的境外資產按月減少１８６
億元，至３５４００億元。
貨幣基礎為１６４４１億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為２１８２億元。對外負債總額為５億元，為須支付予
外匯基金外聘基金經理的費用。（ｃｌ）
14/06/2018 16:56
【本港經濟】金管局：５月外匯基金境外資產按月減少１８６億元
《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，今年５月，外匯基金的境外資產按月減少１８６
億元，至３５４００億元。
貨幣基礎為１６４４１億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。
外匯基金對香港私營部門的債權總額為２１８２億元。對外負債總額為５億元，為須支付予
外匯基金外聘基金經理的費用。（ｃｌ）
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