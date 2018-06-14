【本港經濟】４月份香港商品出口貨量按年升５﹒４％

《經濟通通訊社１４日專訊》繼較早時發表今年４月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政

府統計處今日再公布，今年４月，香港的商品整體出口貨量按年上升５﹒４％，而商品進口貨量

亦升８﹒３％。

今年首四個月，香港的商品整體出口貨量按年上升６﹒８％，商品進口貨量升８﹒２％。

另外，４月份，商品整體出口價格按年升２﹒６％，商品進口價格升２﹒７％。今年首四個

月，商品整體出口價格按年上升２﹒４％，商品進口價格按年升２﹒４％。（ｃｌ）

