《經濟通通訊社１４日專訊》繼較早時發表今年４月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政
府統計處今日再公布，今年４月，香港的商品整體出口貨量按年上升５﹒４％，而商品進口貨量
亦升８﹒３％。
今年首四個月，香港的商品整體出口貨量按年上升６﹒８％，商品進口貨量升８﹒２％。
另外，４月份，商品整體出口價格按年升２﹒６％，商品進口價格升２﹒７％。今年首四個
月，商品整體出口價格按年上升２﹒４％，商品進口價格按年升２﹒４％。（ｃｌ）
14/06/2018 17:02
【本港經濟】４月份香港商品出口貨量按年升５﹒４％
《經濟通通訊社１４日專訊》繼較早時發表今年４月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政
府統計處今日再公布，今年４月，香港的商品整體出口貨量按年上升５﹒４％，而商品進口貨量
亦升８﹒３％。
今年首四個月，香港的商品整體出口貨量按年上升６﹒８％，商品進口貨量升８﹒２％。
另外，４月份，商品整體出口價格按年升２﹒６％，商品進口價格升２﹒７％。今年首四個
月，商品整體出口價格按年上升２﹒４％，商品進口價格按年升２﹒４％。（ｃｌ）
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