《經濟通通訊社１４日專訊》融眾金融（０３９６３）發出盈警，預期截至今年３月底止未
經審核綜合管理賬目之虧損將較去年度增加。
董事會認為，預計虧損乃主要由於集團錄得收入減少及融資租賃應收款項計提減值虧損撥備
之增加所致。董事會強調，該撥備並非現金性質及對集團的現金流並無任何影響。
由於中國整體經濟下滑，集團的中小企業客戶也可能受到不利市場條件的影響，故集團已增
加期內融資租賃應收款項的減值撥備。（ｋｙ）
14/06/2018 17:11
【企業盈警】融眾金融料年度虧損增加，因收入減少及虧損撥備上升
《經濟通通訊社１４日專訊》融眾金融（０３９６３）發出盈警，預期截至今年３月底止未
經審核綜合管理賬目之虧損將較去年度增加。
董事會認為，預計虧損乃主要由於集團錄得收入減少及融資租賃應收款項計提減值虧損撥備
之增加所致。董事會強調，該撥備並非現金性質及對集團的現金流並無任何影響。
由於中國整體經濟下滑，集團的中小企業客戶也可能受到不利市場條件的影響，故集團已增
加期內融資租賃應收款項的減值撥備。（ｋｙ）
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