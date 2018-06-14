【企業盈喜】香港通訊國際（２４８）全年錄得溢利５００萬港元

《經濟通通訊社１４日專訊》香港通訊國際（００２４８）發出盈喜，截至２０１７年３月

３１日止全年所錄得權益持有人虧損約４００萬港元相比，集團預期於截至今年３月３１日止全

年將錄得溢利約５００萬港元。能夠轉虧為盈主要由於（其中包括）（ｉ）營業額增加約５０％

及（ｉｉ）行政及其他經營開支減少約１０％所致。（ｊｏ）

