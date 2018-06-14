【企業盈警】普匯中金國際料由虧轉盈，收購附屬公司產非現金損失

《經濟通通訊社１４日專訊》普匯中金國際（００９９７）發盈警，雖然主要由於國際貿易

業務的擴張而致使集團之整體收入及毛利大幅增加，但是集團預期截至今年３月底止年度將錄得

合併虧損，而去年則錄得合併盈利。

該虧損乃主要由於收購附屬公司連同股東貸款產生了一次性非現金損失；為有關收購事項下

之商業樓宇籌集建築費而發行之本金金額５８００萬元之３％可換股債券作為代價之估值產生一

次性非現金損失；及該可換股債券產生的利息開支。（ｋｙ）

