【企業盈警】仁瑞投資（２３２２）今年之虧損將較去年有所擴大

《經濟通通訊社１４日專訊》仁瑞投資（０２３２２）預計截至今年３月３１日止年度虧損

將較截至去年３月３１日止年度有所擴大，主要乃由於持作買賣投資公允值變動虧損上升；以及

貿易業務之收入及溢利下降所致。（ｊｏ）

