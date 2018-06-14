【夜期時段】即月期指最新報３０４６５點，升５１點，高水２５點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０４３１點，升１７點，低水９

點，最新報３０４６５點，升５１點，高水２５點，合約成交２４８８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９３９點，升１３點，低水１２點，最新報１１

９５２點，升２６點，高水１點，合約成交６９８張。（ｃｈ）

