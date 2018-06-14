【企業盈警】國聯通信（８０６０）料年度虧損減少６０％至８０％

《經濟通通訊社１４日專訊》國聯通信（０８０６０）發盈警，相對於集團２０１７年度錄

得之虧損，預期截至今年３月底止年度將錄得虧損減少約６０％至８０％。

公司預期，虧損減少主要由於該年度集團按與客戶簽訂的合約交付產品量較去年同期增加，

導致營業額上升所致。（ｋｙ）

