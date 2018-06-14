《經濟通通訊社１４日專訊》國聯通信（０８０６０）發盈警，相對於集團２０１７年度錄
得之虧損，預期截至今年３月底止年度將錄得虧損減少約６０％至８０％。
公司預期，虧損減少主要由於該年度集團按與客戶簽訂的合約交付產品量較去年同期增加，
導致營業額上升所致。（ｋｙ）
14/06/2018 19:06
【企業盈警】國聯通信（８０６０）料年度虧損減少６０％至８０％
《經濟通通訊社１４日專訊》國聯通信（０８０６０）發盈警，相對於集團２０１７年度錄
得之虧損，預期截至今年３月底止年度將錄得虧損減少約６０％至８０％。
公司預期，虧損減少主要由於該年度集團按與客戶簽訂的合約交付產品量較去年同期增加，
導致營業額上升所致。（ｋｙ）
|FOCUS14/06/2018
【FOCUS】聯儲轉鷹更添人行神秘 侵侵放風「趁你病攞你命」
|生財有道14/06/2018
【美國加息】美國今年內有機會加息多兩次 料本港P下半年跟加
|生財有道14/06/2018
跟住名人去旅行 星級旅遊締商機
|國際動態14/06/2018
美韓停軍演 特:北韓不再構成核威脅
|FOCUS13/06/2018
【FOCUS】美國會欲再置中興死地 基金執輸引發創投反思
|生財有道13/06/2018
【息魔來襲】香港逐步進入加息周期 港人供樓頂得住?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰