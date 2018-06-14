《再戰明天》日央行公布議息結果，美公布對中國產品加徵關稅清單

《經濟通通訊社１４日專訊》最遲於明日，美國將公布對中國５００億美元產品加徵２５％

關稅的清單。此外，日本央行公布議息結果。



＊日本央行公布議息結果，美公布對中國產品加徵關稅清單＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：３０ａｍ，美聯儲理事會開會討論針對美國大型

銀行控股公司和外國銀行機構設立單一交易對手信貸限制的最終規定。

明晨４：００ａｍ後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。

最遲於明日，美國公布對中國５００億美元產品加徵２５％關稅清單。

明早，日本央行公布貨幣政策決議。

明午，瑞典央行與荷蘭央行及德國央行合作舉辦第四屆年度宏觀審慎大會（至１６日）。

４：４５ｐｍ，歐洲央行執委科爾在Ｃｌｕｂｄｅｓ Ｔｒｅｎｔｅ主辦的研討會上發表演說。

明日，澳洲央行助理總裁埃利斯在基建設施合作夥伴活動上發表談話。



＊南韓公布５月失業率＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布５月失業率（經季節調整），料由３﹒８％降至

３﹒７％。

明午４：００ｐｍ，意大利公布４月工業訂單和工業銷售。



＊匯付天下首日掛牌＊



在本港，明日，匯付天下（０１８０６）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：維他奶國際（００３４５）、ＪＯＹＣＥ ＢＯＵＴＩＱＵＥ

（００６４７）和德永佳集團（００３２１）。

開股東會的公司有：漢能薄膜發電（００５６６）、李寧（０２３３１）和粵海投資

（００２７０）。（ｈｏ）

