【美國加息】匯豐再上調美元儲蓄存款利率至０﹒２５％

《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐銀行今天宣布，由明日（１５日）起上調美元儲蓄存款戶

口利率，由０﹒１％調升至０﹒２５％。匯豐對上一次於５月４日調整美元儲蓄存款戶口利率，

當時加息９﹒９點子。（ｃｈ）

