【企業盈警】西伯利亞礦業（１１４２）料去年度業績轉虧

《經濟通通訊社１４日專訊》西伯利亞礦業（０１１４２）發盈警，預料截至３月底止年度

業績轉盈為虧，主要由於其他無形資產之減值虧損撥回減少約３﹒７２億元、勘探和評估資產錄

得減值虧損約４０００萬元、其他無形資產攤銷增加９２００萬元，以及第三批可換股票據的估

算利息增加４６００萬元。（ｃｈ）

