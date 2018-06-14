【企業盈警】易還財務投資（０８０７９）股東溢利比去年大幅下降

《經濟通通訊社１４日專訊》易還財務投資（０８０７９）預期集團於截至今年３月３１日

止年度業績與去年同期比較，將錄得股東溢利大幅下降。結果主要源於公司之行政費用增加，借

貸業務之收入減少。（ｊｏ）

