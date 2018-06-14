【新股上市】匯付天下（１８０６）暗盤收市跌逾８％

《經濟通通訊社１４日專訊》匯付天下（０１８０６）明天（１５日）掛牌，今日於輝立交

易場收報６﹒８９元，較招股價７﹒５元低８﹒１％。每手４００股，若不計手續費蝕２４４元

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耀才暗盤交易場方面，收報６﹒８８元，較招股價低８﹒３％。每手若不計手續費蝕２４８

元。（ｃｈ）

