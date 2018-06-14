【新股上市】ＲＥＰＵＢＬＩＣ（０８３５７）暗盤收市升７至８％

《經濟通通訊社１４日專訊》ＲＥＰＵＢＬＩＣ（０８３５７）明天（１５日）掛牌，於輝

立交易場暗盤收報０﹒６４元，較招股價０﹒６元高６﹒７％。每手５０００股，若不計手續費

賺２００元。

於耀才方面，收報０﹒６５元，高招股價８﹒３％。每手若不計手續費賺２５０元。（ｃｈ

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