《真知灼見－溫灼培》聯儲局議息會議剖析

《真知灼見》香港時間周四（１４日）議息會議上，聯儲局如預期宣布加息２５個基點，把

聯邦儲備基金息率推升至１﹒７５％－２﹒０％範圍。在其聲明中，聯儲局主席鮑威爾指美國經

濟環境良好，失業率低，這些願意找工作的人隨時可找到工作，整體經濟增長前景令人滿意。鮑

威爾亦指出，會容許當地通脹率可略高於該局所制定的２％目標直至２０２０年。



＊下半年加息兩次？＊



另外，聯儲局今晨亦同時公開其經濟預測報告。報告中聯儲局預期今年內可能將合共加息四

次，而非３月時所估計的三次。倘如是，即今年下半年聯儲局還將有兩次加息機會。從美元利率

期貨價格變化顯示，現市場估計到９月２６日議息會，聯儲局加息機會達八成。不過，同時從美

元利率期貨價格變化顯示，市場暫估今年下半年聯儲局加多兩次息的機會率卻只有約５０％。換

言之，市場似乎不太相信聯儲局今年可合共加四次息。市場對美息走勢預期可從美國１０年債息

還處２﹒９６８２％水平，未見突破３厘可見一斑。至於明年，聯儲局則估計有機會加三次息。



＊加大加息只為遏通脹＊



對於經濟增長前景，聯儲局估今年全年經濟增長可有２﹒８％，但繼後兩年經濟增長則分別

會逐步放慢至２﹒４％及２﹒１％。失業率於今年有機會由現時１８年低位的３﹒８％降至

３﹒６％。對於長期利率走勢預測，聯儲局估美國息率到２０２０年將見頂，屆時息率水平有機

會達至３﹒４％。而過了２０２０年後，長期息率將有機會回落至２﹒９％。

美國５月份表面年通脹率為２﹒８％，是自２０１２年２月以來最高水平。至於同月核心年

通脹率則為２﹒２％；相信是高通脹的關係導致聯儲局要在今年內加大加息步伐。不過，回顧美

國經濟增長，聯儲局只估計今年全年經濟增長為２﹒８％，較３月所估計輕微調升０﹒１％；也

是說聯儲局加大加息步伐純粹是為遏抑通脹，經濟卻未必跟上。



＊市場聚焦歐央行今議息＊



現時市場焦點已轉移到周四香港時間７：４５ｐｍ，歐央行將公布的議息會議結果，提防歐

央行宣布今年底縮買債規模。如聯儲局真的於今年內加大加息步伐，而歐央行同時縮買債規模，

全球資金的收緊將會來得較快，這可不利全球資產市場走勢，這點大家必須留意。



＊留意美擬向華徵重關稅進展＊



另外，今晚美國總統特朗普將會見其貿易顧問團隊，研究是否繼續對總值５００億美元的中

國入口貨物徵重關稅。據《路透》引述白宮消息指，特朗普有意減少徵稅的總金額，但仍會對部

分中國入口產品徵關稅；而很大機會有關徵稅清單將於周五（１５日）或最遲下周落實。中國表

明，如美國仍對中國貨品徵關稅，先前達成的貿易協議將無效，這或會引發中美貿易戰，這點大

家要關注。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

