【美國加息】富達國際：加息次數增加，巿場趨正常化

《環富通基金頻道１４日專訊》聯儲局公開市場委員會結束一連兩日的議息會議，並一如巿

場預期加息０﹒２５厘，將聯邦基金目標利率區間上調至１﹒７５厘至２厘。雖然聯儲局在會後

聲明及記者會都沒有釋出太多新資訊，但當局卻調高了經濟數據預測。消息公布後美元應聲走強

，國債孳息率亦上升，而美股則告下跌。富達國際投資解決方案設計主管Ｄａｖｉｄ

Ｂｕｃｋｌｅ就會議結果發表以下評論。



＊聲明的細節＊



這次貨幣政策聲明的主要改動是刪去前瞻指引，原因是聯儲局相信利率已接近正常水平，所

以局方毋需再向巿場說明利率低於長期水平。

但這不能解讀為利率不會再度上調：要令利率達至目標水平，局方未來仍需加息三至四次。

然而，會後聲明反映聯儲局認為貨幣政策大致上已趨向中性。

另外，聯儲局亦將額外儲備息率（ＩＯＥＲ）稍為調高０﹒２％。此舉是為了確保聯邦基金

實際利率維持在目標區間之內。雖然這屬於技術層面的問題，但已反映在儲備過剩的環境下實施

貨幣政策的難度。雖然部分新興國家近期提出反對聲音，但聯儲局勢必繼續縮表。



＊經濟預測的細節＊



今次公開市場委員會會議紀錄中最鷹派的部分，是調升今年的經濟預測：ＧＤＰ增長由

２﹒７％上調至２﹒８％，失業率預測由３﹒８％降至３﹒６％，而通脹率亦由１﹒９％升至

２﹒１％。

聯儲局已將今年的預期加息次數由三次增至四次，預計這會成為傳媒報道的焦點，但事實上

，這只是個微不足道的變動。除了持異見的委員外，之前有六名公開市場委員會成員預計今年會

加息三次，而另外六名則認為會加息四次，當中只有一名委員在今次將預計加息次數由三次改為

四次，這已足夠推高加息中位數。

同樣地，２０１９年的預測利率亦升至３﹒１２５％，雖然這只較原來的預測高０﹒２５％

，但卻具有重要意義，因為聯儲局認為長期利率水平應為２﹒９％，意味貨幣政策會在明年有所

收緊。



＊有關新聞發布會的分析＊



聯儲局宣布，將從明年開始在每次政策會議後舉行新聞發布會。雖然這並沒有改變其貨幣政

策，但確實意味著聯邦公開市場委員會將於每年舉行的八次會議上對利率作出調整。我認為，若

經濟增長放緩並需要緊急減息，該安排會更為有效。部分市場評論員認為該安排在短期內旨在便

於當局加快加息步伐，但我對此表示懷疑。

主席鮑威爾表示，近期油價上漲只會在短期內造成影響，故聯儲局不會對此採取任何應對措

施。

聯儲局亦指各企業正面對人手短缺的問題，但為何這沒有導致工資上升尚不得而知。該問題

在長期內仍將是解決通脹持續升溫的關鍵。

就當前水平而言，尚未出現資產泡沫的跡象。我認為，標準普爾５００指數成分股及十年期

國債孳息率的估值均合理，而信貸息差亦只略為昂貴。



＊漸趨正常＊



在我看來，美國在各方面已趨正常化。當地經濟在近期逐漸正常化，但鑑於利率料將於年底

由２％升至２﹒５％，美國的貨幣政策亦已趨正常化。

我大致同意聯儲局對２０１８年的展望，但富達領先經濟指標顯示，美國國內生產總值增長

不會繼續表現強勁，在這種情況下，我對聯儲局是否能於２０１９年實現其加息目標表示懷疑。

因此，我認為債券就當前孳息率水平而言具吸引力。然而，多年來孽息率曲線一直趨平，若聯儲

局的看法正確，債息有望逐漸走高。我預計，美國終期利率將達３﹒２５％，而債息則會升至

４％。然而，有別於市場看法，我認為要達到上述水平需要較長時間。

目前美元是否會走強，取決於歐洲央行在即將舉行的新聞發布會上的取態。若歐洲央行選擇

不跟隨聯儲局收緊貨幣政策，我預計美元會走強。

通脹超出目標水平會構成風險。若工資顯著上升，通脹升幅亦可擴大。然而，這並非我最關

注的情況。事實上，我更擔心經濟增長和通脹會在未來數月走弱。雖然我希望可以有效抵禦通脹

造成的影響，但並不想為此付出太多代價。因此，我青睞投資與新興市場指數掛勾的債券資產以

平衡投資組合。（ｈｏ）

