【美國加息】景順：通脹前景溫和，料聯儲局今年只加息三次

《環富通基金頻道１４日專訊》景順高級宏觀策略師Ｊａｍｅｓ Ｏｎｇ剛就美國聯儲局最

新議息結果發表評論，主要觀點如下：

－會後聲明反映美國經濟持續向好。聯儲局的經濟預測摘要顯示對經濟增長預測有所提升，同時

調低失業率預測。

－聯儲局的經濟預測摘要中最令人感到意外之處，是當局下調失業率預測，卻沒有對非通脹失業

率的長期估值作出調整。與上次會議相比，這反映聯儲局認為勞工市場供過於求的情況有所改善

。

－對於經濟預測中位數現時預期２０１８年會加息四次（相比於之前的三次），該行認為此並非

重大變化。雖然聯邦公開市場委員會成員的利率預測中位數確實上升，但實際只有一名委員會成

員上調了他的預測。此外，當局將本來２０２０年的一次加息預期推前至２０１８年，意味著委

員會成員對２０２０年的利率水平預期維持在３﹒４％。

－聯儲局的聲明繼續表明，經濟狀況只可能容許「聯邦基金利率緩步上揚」。聲明中沒有提及到

最近新興市場收緊金融政策的情況。該行仍然相信，儘管經濟增長強勁，但由於目前通脹水平偏

低，聯儲局將傾向謹慎行事。

－基於對通脹前景的溫和預測，該行預期聯儲局今年將加息三次。第三和第四季度可能出現較低

的通脹水平，加上金融市場逐步收緊，聯儲局有機會暫緩其加息周期，以衡量未來可能出現的通

脹壓力。該行認為，此可能會導致美國孳息率曲線變陡，以及帶動美元走軟。（ｈｏ）

