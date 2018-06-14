《投資領域－譚家駿》經濟及企業盈利穩增，日股繼續看漲

《投資領域》在近數月市場不斷受到種種不利消息衝擊，好像美國引發的貿易糾紛及新興市

場匯市受壓等等，但是市場氣氛略為回穩後，股市再展上升動力，日股亦再次走強。



＊日經濟佳利企業盈利＊



事實上，日本企業盈利一直保持增長，而且優於經濟表現。從１９９７年至今，日本名義國

內生產總值（ＧＤＰ）增長只有１﹒２％，日圓兌美元升值約１６％，而總企業盈利卻上升了

１７３﹒６％。此外，美股獲研究員覆蓋率達９９％，日股獲研究員覆蓋率卻只有６３％，再加

上投資者關係仍待改進，資訊存在不平衡，所以為從下而上選股策略提供了很多機會。

日本企業於經濟疲弱時仍能夠找到增長空間，而日本在安倍晉三執政後，已逐步實行結構性

改革及積極貨幣政策，經濟增長已再次有上升勢頭，好像日本經濟增長亦保持活力，４月份日本

服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）由３月的５０﹒９上升至５２﹒５，顯示經濟仍然處於成長區

間，預期對企業盈利表現有更好的支持，所以日股的走勢繼續值得期待。



＊管理層質素為關鍵＊



要挑選出具潛在可觀回報的優質企業，投資者需要作出多方面的詳細評估，當中管理層要有

高質素最為關鍵，因為領導公司向前的始終也是核心管理人。企業管理團隊要有積極性及能力，

並盡力追求卓越，而且不應感到自滿，在需要時亦能調整策略及修改錯誤，勿執著於過去曾經賴

以成功經驗，與時並進。企業結構亦應較平坦，避免資源重疊。用人要唯賢，不應論資排輩。

舉例來說，電商的滲透率目前只有８％，未來增長潛力龐大，因此我們看好一家大型潮流電

子商貿平台。公司的創辦人兼首席執行官經常尋求創新，積極求變，而且不會對個人成就感到滿

足。企業亦以創新、自主及回饋社會為文化。在過去十年公司盈利的年複合增長率達４０％，派

息比率持續增加，再加上回購股票推高股東回報率（ＲＯＥ）升逾６０％。



＊尋找具優勢的經營模式＊



另外，投資者可從企業的獨特經營模式入手，以發掘優質公司，其中包括多樣特點，好像於

利基市場有很高的市佔率、手藝超卓、具長線及專注的策略、為價格領導者、擁有獨特商業模式

等，從而去找出不易被一般人發現的行業領導者。

我們早於２０１４年投資的一家全球領先的冠狀動脈血管成型術（ＰＴＣＡ）醫療儀器製造

商便是其中一個例子。該企業透過與本地主要領導共同開發產品得以享受到長期鞏固關係，而且

擁有的科技較環球其他競爭對手先進，所以能夠有鞏固的護城河。

整體來看，金融市場難免會有波動，但日企盈利增長一直良好，而且長久以來亦較本土經濟

增長佳，所以投資者勿受短線消息影響，更應專心發掘優質日股，買入並持有，以獲取長線吸引

的回報。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

