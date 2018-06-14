聯儲局「放鷹」，港股收３０４４０跌２８４點穿五十天線

《經濟通通訊社１４日專訊》美聯儲局今日加息四分一厘，且預期將在今年內加多兩次息。

股票市場隨之走勢波動，華爾街股市隔晚（１３日）尾段受壓，道指跌１１９點收報２５２０１

點。港股今早窄幅低開４１點報３０６８４點，在內險股與汽車股受壓疲軟，加上重磅股及中港

地產股普遍下跌，大市午後跌幅擴大至３７５點，低見３０３４９點，為本月最低位。最終收跌

２８４點或０﹒９３％，報３０４４０點，失守５０天線（３０６２９點）。全日主板成交

９６０﹒９７億元升１３﹒８２％。

國指跌８４點或０﹒７１％，報１１９５０點，滬指跌５點或０﹒１２％，報３０４４點。



＊加息憂慮本地地產股走低，內險股疲軟好醫生續走強＊



美國年內將再加息兩次，地產股普遍下跌，恆隆地產（００１０１）下跌１﹒７１％，報

１７﹒３元；長實集團（０１１１３）軟０﹒８３％，報６５﹒６５元；新地（０００１６）跌

１﹒３６％，報１２３﹒２０元；恆地（０００１２）六跌１﹒４５％，報４４﹒０５元。

平保（０２３１８）公布旗下四家子公司首５月保費收入增近兩成，今早股價曾升越８０元

關，但其後大市急跌限制升幅，收市僅微升０﹒６４％，報７９﹒０５元；其分拆出的平安好醫

生（０１８３３）則獲平安證券唱好，升６﹒０１％，報５５﹒５５元。新華保險

（０１３３６）上升１﹒６０％，報３８﹒００元，冠今日最佳國指股；眾安在綫

（０６０６０）下跌０﹒９４％，報５２﹒９０元。

內房股方面，由於內地首５月地產投資增速下降，內房股今日偏軟，潤地（０１１０９）下

跌３﹒６６％，報２８﹒９５元，為今日跌幅最大藍籌股及跌幅第二大國指股；萬科

（０２２０２）緊隨其後下跌３﹒３１％，報３０﹒７０元，為跌幅第二大國指股。

重磅股方面，港交所（００３８８）下跌０﹒７８％，報２５５﹒６０元；騰訊

（００７００）下跌０﹒７７％，報４１２元；匯控（００００５）軟０﹒３３％，報

７６﹒４０元；友邦（０１２９９）下跌１﹒４１％，報７０﹒１５元。



＊世界盃概念股回吐蒙牛最差，體品股被沽空報告狙擊＊



五龍電動車（００７２９）與五龍動力（００３７８）接連發盈警料全年虧損大增，股價分

別下跌１３﹒２９％，報０﹒１２元，及滑落１１﹒０５％，報０﹒１６元。易鑫

（０２８５８）控股股東易車披露，根據美國公認會計原則，易鑫今年首季錄得淨虧損為

２﹒２１億人幣，今日急挫１１﹒４４％，收報３﹒９５元。

世界盃開波在即，相關股份今日有回落。早前落鍋的贊助商蒙牛乳業（０２３１９）今日急

瀉４﹒７８％，報２７﹒９０元，為最大跌幅藍籌股。體品股方面，沽空報告指多隻體品股都有

造假問題，報告劍指安踏（０２０２０），令該股插７﹒８６％報４５﹒１５元，同業李寧

（０２３３１）亦急回５﹒８５％，報９﹒１８元，跌穿１０天平均線（９﹒４６１元）及２０

天平均線（９﹒３１５元）。

渾水狙擊美上市內地教育股，本地上市的教育股亦見沽壓，睿見教育（０６０６８）下跌

１﹒１４％，報６﹒９５元；宇華教育（０６１６９）跌２﹒１９％，報５﹒８０元；楓葉教育

（０１３１７）挫２﹒８９％，報１４﹒１４元。（ｋｚ）

