【一地兩檢】梁君彥：約中午１２時請官員及動議修正案的議員發言

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會今日復會，繼續「一地兩檢」條例草案條文和合併辯論

議員提出的２４項修正案。立法會主席梁君彥早前表明，為今次審議定下３６小時的時限，預料

最快會於今日三讀表決條例草案。

梁君彥在會上指，截至今早１０時，審議已用了２６小時。他會於大約中午１２時開始，邀

請官員及動議修正案的議員發言，然後表決修正案，之後處理餘下程序及三讀草案，預料今日可

完成條例草案的所有程序。（ｃｗ）（ｚｚ）

