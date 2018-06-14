【香港政情】謝偉俊：議事規則委員會將研究議員多次被逐的後果

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會議事規則委員會主席謝偉俊在電台節目表示，目前不少

人都認為議員被逐出場沒有後果，委員會會研究若有議員多次被逐，是否需罰款，或一段時間不

能出席會議。

謝偉俊以足球賽事為例，指「在世界盃被趕出場，起碼要停賽一場」，而其他國會中，有議

員被逐亦一樣會有後果，指委員會會研究有關事宜。（ｃｗ）（ｚｚ）

