《經濟通通訊社１４日專訊》立法會議事規則委員會主席謝偉俊在電台節目表示，目前不少
人都認為議員被逐出場沒有後果，委員會會研究若有議員多次被逐，是否需罰款，或一段時間不
能出席會議。
謝偉俊以足球賽事為例，指「在世界盃被趕出場，起碼要停賽一場」，而其他國會中，有議
員被逐亦一樣會有後果，指委員會會研究有關事宜。（ｃｗ）（ｚｚ）
14/06/2018 11:40
【香港政情】謝偉俊：議事規則委員會將研究議員多次被逐的後果
《經濟通通訊社１４日專訊》立法會議事規則委員會主席謝偉俊在電台節目表示，目前不少
人都認為議員被逐出場沒有後果，委員會會研究若有議員多次被逐，是否需罰款，或一段時間不
能出席會議。
謝偉俊以足球賽事為例，指「在世界盃被趕出場，起碼要停賽一場」，而其他國會中，有議
員被逐亦一樣會有後果，指委員會會研究有關事宜。（ｃｗ）（ｚｚ）
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