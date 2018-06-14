《經濟通通訊社１４日專訊》立法會今日復會，繼續「一地兩檢」條例草案條文和合併辯論
議員提出的修正案，至下午３時許開始表決修正案。
２４項修正案均由民主派議員提出，內容包括列明條例的生效及失效日期、經制定的條例為
一次性安排、引入罪行條文及失效日期等。修正案經表決後全數被否決。
運輸及房屋局局長陳帆在稍早的發言中批評，民主派的修正案並無理據，偏離人大常委會的
決定和經批准的《合作安排》，強調「一地兩檢」並無減損港人的權利和自由。（ｃｗ）
（ｚｚ）
14/06/2018 16:07
【一地兩檢】民主派就條例草案提出的修正案全數被否決
《經濟通通訊社１４日專訊》立法會今日復會，繼續「一地兩檢」條例草案條文和合併辯論
議員提出的修正案，至下午３時許開始表決修正案。
２４項修正案均由民主派議員提出，內容包括列明條例的生效及失效日期、經制定的條例為
一次性安排、引入罪行條文及失效日期等。修正案經表決後全數被否決。
運輸及房屋局局長陳帆在稍早的發言中批評，民主派的修正案並無理據，偏離人大常委會的
決定和經批准的《合作安排》，強調「一地兩檢」並無減損港人的權利和自由。（ｃｗ）
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