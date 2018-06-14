【一地兩檢】條例草案進入三讀辯論，料於今晚約十時進行表決

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會今日復會辯論「一地兩檢」條例草案。２４項修正案全

數被否決後，條例草案進入最後階段之三讀辯論。由於早前立法會主席梁君彥曾表明，將預留６

小時予三讀辯論，按此安排之下，條例草案料將於今晚十時左右進行表決。

三讀一旦通過後，「一地兩檢」法案便會交行政長官簽署，並且刊憲，正式成為法律。

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