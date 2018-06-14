《股金豐采－涂國彬》年內加息共四次，期望管理早預知

《股金豐采》在強勁的美國非農和薪酬數據後，大家對美聯儲６月本次加息呼聲原本就很高

，所以，當今日（１４日）凌晨美聯儲正式公布加息，金融市場反應相對有限。



＊儲局從金融海嘯非常時期回復常態＊



比較重要的是，局方把年內加息三次的預測，上調至四次，其理據是經濟增長方面。

筆者在本欄或其他媒體，從去年至今已一直在預期，２０１８年加息起碼四次，所以，對於

今次局方的上調加息預測，一點也不意外。

當然，筆者的理據不一定是局方的理據。筆者從期望管理的角度看，一直跟進２００８年金

融海嘯至今，由當日的非常時期非常手段，去拯救經濟危機，到後來情況穩定，到如今經濟復甦

，可以把當日的手段撤離，回復常態。



＊失業低通脹達標，持續加息有空間＊



顯然，以如今失業之低，通脹亦回到接近局方所屬意的水平附近，自然大有條件加息。

以２０１５年加息一次，２０１６年加息一次，２０１７年加息三次，這樣一來，之前是拖

慢了，如今就算不是刻意加快，２０１８年多加一次，亦合情合理。正是從期望管理的角度，難

道今年的經濟還比不上去年嗎？

無論如何，相較歐日等地區，美國近期的經濟數據，無論是就業還是通脹，都更有優勢，更

有加息的能力，這樣一來，美元資產再度走強有因。



＊充分溝通，加息對資產影響遞減中＊



當然，隨著官員持續釋放信號，在加息真正落實前，央行既已和市場充分溝通，加上本次加

息不是第一次，加息對各類資產所帶來的邊際影響正在遞減。

正是這樣的解讀，從之前的事態發展跟進，便完全不必驚奇局方「偏鴿偏鷹」！

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

