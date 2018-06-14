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即市新聞

14/06/2018 17:35

《股金豐采－涂國彬》年內加息共四次，期望管理早預知

　　《股金豐采》在強勁的美國非農和薪酬數據後，大家對美聯儲６月本次加息呼聲原本就很高
，所以，當今日（１４日）凌晨美聯儲正式公布加息，金融市場反應相對有限。
　
＊儲局從金融海嘯非常時期回復常態＊
　
　　比較重要的是，局方把年內加息三次的預測，上調至四次，其理據是經濟增長方面。
　　筆者在本欄或其他媒體，從去年至今已一直在預期，２０１８年加息起碼四次，所以，對於
今次局方的上調加息預測，一點也不意外。
　　當然，筆者的理據不一定是局方的理據。筆者從期望管理的角度看，一直跟進２００８年金
融海嘯至今，由當日的非常時期非常手段，去拯救經濟危機，到後來情況穩定，到如今經濟復甦
，可以把當日的手段撤離，回復常態。
　
＊失業低通脹達標，持續加息有空間＊
　
　　顯然，以如今失業之低，通脹亦回到接近局方所屬意的水平附近，自然大有條件加息。
　　以２０１５年加息一次，２０１６年加息一次，２０１７年加息三次，這樣一來，之前是拖
慢了，如今就算不是刻意加快，２０１８年多加一次，亦合情合理。正是從期望管理的角度，難
道今年的經濟還比不上去年嗎？
　　無論如何，相較歐日等地區，美國近期的經濟數據，無論是就業還是通脹，都更有優勢，更
有加息的能力，這樣一來，美元資產再度走強有因。
　
＊充分溝通，加息對資產影響遞減中＊
　
　　當然，隨著官員持續釋放信號，在加息真正落實前，央行既已和市場充分溝通，加上本次加
息不是第一次，加息對各類資產所帶來的邊際影響正在遞減。
　　正是這樣的解讀，從之前的事態發展跟進，便完全不必驚奇局方「偏鴿偏鷹」！
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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