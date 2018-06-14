《鍾之日記》美加息拆息漲，數據差Ａ場跌

《鍾之日記》６月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



金融市場迎來超級星期四，美國聯儲局一如市場預期加息四分一厘，更預期下半年會再加息

兩次。香港金管局今日亦將本港基本利率根據預設公式上調２５基點至２﹒２５厘，總裁陳德霖

表示，雖然儲蓄利率及最優惠利率（Ｐ）未有變動，但認為銀行調高這些利率只是時間問題。港

元短息今早全線下降，但一個月拆息、三個月拆息上漲，齊創近１０年新高。市場料港元拆息將

維持偏高水平，主要受半年結及新股招股活動影響。

香江魚缸今早窄幅低開４１點，重磅股及中港地產股普遍下跌，大市跌幅擴大至３７５點，

低見３０３４９點，為本月最低位。最終跌２８４點或０﹒９２８％，報３０４４０點，失守

２０天線（３０６２２點）。全日主板成交９６０﹒９７億元，按日升１１％。

內地首５月地產投資增速下降，內房股捱沽，潤地（０１１０９）跌３﹒７％，為今日跌幅

最大藍籌股，萬科（０２２０２）緊隨其後挫３％，為跌幅第二大國指股。



＊內地經濟存下行風險，滬指盤中創逾一年低＊



祖國股市表現反覆。滬綜指早段走低，其後人行意外未有跟隨美國聯儲局調息，維持逆回購

操作利率不變，滬綜指迅即轉勢，一度高見３０６６點。不過，統計局公布的多個重磅數據均遜

市場預期，首５月城鎮固定資產投資增速創紀錄新低，而５月社會消費品零售總額增長亦創１５

年低，地產、家電股即見沽壓，滬綜指亦未能維持升勢，午後受信用債危機或再蔓延打擊，部分

個股盤中閃崩跌停，滬綜指曾經低見３０３２點，再創逾一年低位，其後在銀行股護盤下跌幅收

窄，最終收報３０４４﹒１６點，跌０﹒１８％，連跌兩日，深成指及創業板齊跌０﹒８％。人

行未有調息，並連續三日在公開市場放水，惟股市交投仍然淡靜，兩市成交額僅３１７４億人民

幣，再創２月１４日以來最低。

中興（００７６３）（深：００００６３）復牌第二日，Ａ股繼續跌停，Ｈ股經昨日大瀉後

，今日一度回升，惟收市仍跌１％。

分析指，在信貸增速急劇放緩和中美貿易爭端可能惡化的情況下，中國企業前景存在愈來愈

多的不確定性。人行今日沒如預期調整逆回購利率以通過增加流動性投放來支持經濟增長，可以

被解讀為對經濟狀況感到擔憂。內地不少機構均認為，投資消費顯著下滑，下半年經濟下行風險

升溫，除人行降準的概率大幅提升外，亦要關注政策層面如何緩解企業結構性再融資難題。



＊沙特提增產方案，三桶油齊跌＊



報道指隨著沙特阿拉伯尋求縮窄與俄羅斯以及油組其他國家的分歧，已向油組成員國提出幾

種增產方案。油組成員國部長及其代表會在下周的維也納會議前夕對以上計劃進行非正式磋商，

沙特希望爭取到各國的支持以增加產量，但伊朗、委內瑞拉及伊拉克堅決反對。

另外，特朗普而在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，「油價實在過高，ＯＰＥＣ又來了，這樣做不好

！」今次特朗普兩個月內第二次抨擊油組，希望可降低油價之餘，亦可向即將於下月開會的油組

施加壓力。

油價昨（１３日）先跌後升，布蘭特８月期油收漲０﹒８６美元或１﹒１％，但亦無助三桶

油今日走勢，中石油（００８５７）跌２﹒４％，中石化（００３８６）跌２﹒２％，中海油

（００８８３）跌２﹒２％。

油服股亦跟隨偏軟，中海油田服務（０２８８３）跌３﹒３％，安東油田服務

（０３３３７）挫４﹒２％，中石化冠德（００９３４）跌３％。



＊三大體品股遭狙擊，世界盃前龍門失守＊



今日世界盃賽事開鑼，世界各地球迷屏息而待，準備來一場四年一度的狂歡。世界盃這類體

壇盛事也是體育用品大賣的好時機，但對於中國體品公司來說，今次的世界盃未必過得安穩。沽

空機構ＧＭＴ日前刊登一篇沽空報告，狙擊在港上市的三家知名體品公司安踏（０２０２０）、

３６１度（０１３６１）及特步（０１３６８）。報告指以上三家公司盈利能力不可置信地高，

質疑業績造假，建議沽出或避開。

報告指，三家公司的業績均出現資產回報率過高、非生產用資產規模過大並持續增長，及公

司註冊地址和業務地點不符等疑點，報告用以往多家業績造假的中國體品公司作比較，相信以上

三家公司的現金流動狀況是偽造的。例如３６１度的盈利率達１６﹒６％，安踏的盈利率高達

２３﹒９％，遠遠高於國際體品龍頭Ｎｉｋｅ的１２﹒３％；安踏的固定資產及存貨回報率高達

１０７％，而Ａｄｉｄａｓ只有３８％。

沽空報告帶來的利空消息於今日引爆，安踏瀉７﹒９％至４５﹒１５元，３６１度跌

３﹒１％，報２﹒５４元，特步跌３﹒７％，全日報５﹒６５元。



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