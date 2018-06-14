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即市新聞

14/06/2018 09:05

《投資心得－潘鐵珊》粵海投資（０２７０）物業發展勢頭不容忽視

　　《投資心得》粵海投資（００２７０）主要於國內投資於不同業務，包括水資源、發電、橋
樑道路收費?物業投資及發展等。截至今年三月底為止的集團業績錄得收入金額約３２﹒８億元
人民幣，按年增１２﹒９％；而歸屬於集團所有者的去年度溢利約為１０﹒８億元人民幣，按年
減８﹒４％。雖然溢利稍跌，但由於其水資源、發電和物業投資業務表現均為穩定，故中長線仍
為看好。

＊上望１６元，跌穿１２元止蝕＊

　　值得留意的是，在各業務板塊中，水資源業務規模正持續提升，除核心的東深供水項目外，
去年度集團在梅州、江蘇、肇慶、雲浮及汕頭成功收購七個新的水資源項目，將有助集團進一步
鞏固華車地區的業務。集團已積極探索水環境綜合整治等產業鏈延伸業務，並加快項目發展步伐

　　集團在物業發展方面的勢頭亦不容忽視。其中以番禺萬博中央商務區項目最為矚目。集團旗
下的廣州市萬亞投資管理持有位於番禺萬博中央商務區的土地，預計該區將會建成廣州全新的商
業區。該項目作為一項大型綜合商業項目，總建築面積約為３８５０００平方米，項目在建設竣
工後將作出售及出租。預期能令集團在廣州的發展再下一城。
　　另一方面，酒店經營及管理業務的溢利上增長不俗，但在提升酒店品牌認知度等方面仍有待
加強。其中粵海喜來登酒店於去年內的平均入住率有九成以上，其香港?澳門及內地的酒店組合
穩健的租金收入能加強集團整體防守性，即使集團在能源業務方面因煤價上漲而有減幅，但整體
來說粵海的投資組合強元化，能有效分散過重單一業務的風險。可考慮於現價買入，上望ＨＫ＄
１６，跌穿ＨＫ＄１２止蝕。《天宸康合證券有限公司投資總監　潘鐵珊》
（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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