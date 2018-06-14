《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》新興市場貨幣波動不利港股

《Ｂｅｎ哥思路》歐洲央行首席經濟學家普雷特表示，央行本周召開政策會議時，將討論何

時逐漸退出大規模收購債券措施。其認為，歐元區內通脹已見逐步回升，歐洲央行對於通脹正重

回目標水準愈來愈有信心。

此外，德國央行行長魏德曼表示，歐洲央行在年底前全面退市是合理的預期；荷蘭央行總裁

諾特也支持盡速結束購債。由於德國央行魏德曼和荷蘭央行總裁諾特過去立場鷹派，他們的評論

並不特別令人意外。然而，普雷特過去的立場偏向鴿派，他的改變令投資者關注是否意味著歐洲

央行快將結束量化寬鬆。



＊資金流向續為美股提供短期支持＊



意大利成功組建新政府，一度緩解投資者的緊張情緒，意大利１０年期政府債券收益率從５

月下旬的３﹒１％高位回落。然而，意大利新任總理孔特在意大利國會發表上任後的首次施政演

講，打算通過實行減稅，並對歐盟的某些規定重新談判，以提振經濟增長來削減債務。由於意大

利是全球債務規模第三高的國家，投資者關注新總理擴張性政策，對於意大利財政及與歐元區國

家關係的影響，料當地的政局未來將繼續困擾歐洲前景。

美國股市近期表現良好，而實際上，貿易戰的擔憂、新興市場貨幣疲弱、以及歐洲政治不明

朗，令資金回流美國。再加上減稅效應，預計整體派息，回購以及併購，將於２０１８年為美股

注入２﹒５萬億美元。其中，由於現金水平較高，科技股和醫療保健股回購金額最多。雖然美股

估值相當高，但有利的資金流向將繼續為美股提供短期支持。



＊ＭＬＦ新政顯人行結構調整意圖＊



人民銀行近期推出了關於ＭＬＦ（中期借貸便利）新政策，將ＭＬＦ擔保品範圍進一步擴大

。政策主要目的，是增加相關債券和貸款的擔保功能，使金融資源配置，向小微、綠色、「三農

」企業傾斜。上周三（６日），人行再超額續作４６３０億ＭＬＦ。

雖然有些市場人士認為，上述措施是央行放鬆貨幣政策的信號。然而，央行操作有收有放，

實際上只向市場小幅淨投放２３５億元人民幣，並非大水漫灌。與降低準備金率以及進行逆回購

相比，經調整後的ＭＬＦ，可以更準確地向政策支持的行業，提供融資。因此，這一次ＭＬＦ超

額投放，並不改貨幣政策穩健中性基調，反而，結構性調整意圖更為明顯。



＊博彩收入或續放緩，可趁低積累＊



美朝峰會如期舉行，但環球貿易保護政策風險升溫，近日港股欠缺明顯方向，於３１０００

點稍見支持。然而，市場成交金額沒有太明顯增加，加上港股通南下資金流入情況也沒有改善，

恆指受阻於第二季至今的高位３１５９３點。展望未來，小米即將上市，預計將為港股帶來新的

資金，但新興市場貨幣非常波動，不利港股。

銀行收回澳門部分賭場內的珠寶店及押店的銀聯刷卡機，配合當局打擊刷卡套現新規，以及

世界盃所產生的短期負面影響，澳門博彩收入增長在６月和７月可能繼續放緩，澳門博彩股股價

近期整固。不過，來自中國旅客穩定增長，以及港珠澳大橋將於２０１８年下半年通車，預期澳

門博彩行業收入中線前景依然不錯，可趁低積累。《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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