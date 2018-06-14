【美國加息】東方匯理：中國未跟隨美國加息，料降準可能性提高

《經濟通通訊社１４日專訊》美國聯儲局一如預期宣布加息２５點子，人民銀行今日仍維持

逆回購利率不變，未有如市場原先預期般象徵性地在公開市場調息。

人行今日進行７００億元（人民幣．下同）、５００億元及３００億元７天期、１４天期及

２８天期逆回購，中標利率持平於２﹒５５％、２﹒７％及２﹒８５％，今日有８００億逆回購

到期，即今日淨投放７００億元。



＊中國未跟隨美國加息，降準可能性提高＊



東方匯理新興市場策略師Ｄａｒｉｕｓｚ Ｋｏｗａｌｃｚｙｋ表示，中國央行未如此前幾

次立即跟隨美聯儲局提高公開市場操作利率，預計降準的可能性將提高。他認為，這並非寬鬆信

號，而是央行沒有緊縮的偏好，加息後再降準會更加困難，也缺乏邏輯性。

他表示，央行似乎認定經濟成長正在放緩、通膨低於預期，而貨幣市場利率相對較高，因此

不想進一步提高市場利率，而經濟數據也提供了理由，５月份工業增加值等核心經濟數據弱於４

月，更大幅弱於預期，數據證實工業活動和需求成長都在５月份放緩，二季度ＧＤＰ可能減速。



＊國內因素主導貨幣政策，人行對匯率有信心＊



中泰證券固定收益首席分析師齊晟則表示，中國央行沒有跟隨加息，一方面反映中國國內因

素才是貨幣政策的主導因素，且央行對匯率有信心；另一方面也反映金融監管的主線已經過渡到

規範融資渠道和限制融資主體上，為了引導表外業務回歸表內，穩貨幣寬信貸是必要的，而緊信

用也是不可避免的。（ｂｉ）

